Врач-инфекционист: штамм дельта отличается скоростью инфицирования

10:10 29 июня Киев, Украина

Инфицированный штаммом дельта, в отличие от обычного знакомого нам коронавируса , вместо одного человека будет способен заразит сразу 6-8 человек, поэтому степень передачи штамма дельта гораздо выше.

Врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, что штамм коронавируса Дельта отличается не симптомами, а степенью агрессии.

Об этом рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.

«Симптомы заболевания будут схожи. Этот вид вируса будет отличаться своей агрессией. Если предыдущая форма вируса… там один человек мог заразить 1−2 человек, то при этом вирусе инфицироваться могут 6−8 человек. То есть здесь не клинические проявления, а степень агрессии», — пояснила она.

Медик также прокомментировала появление новых вариантов штамма Дельта.

«Это абсолютно присущая история для вирусов. Вирус хочет жить, он адаптируется, хочет иметь пространство для себя и своих потомков, поэтому он завоевывает территорию, он приспосабливается к нам, а мы к нему. Он приобретает новые свойства, становится более агрессивным, чтобы противостоять мерам, которые мы инициируем. Вирус будет приобретать новые свойства, пока не скоррелируется и не пойдет на спад… Еще много мутаций мы будем выявлять», — отметила она.

Менжулина также указала на проблему с диагностикой коронавируса.



«К сожалению, в нашей стране лабораторная диагностика не на таком высоком уровне, чтобы мы проявляли и идентифицировали новые виды вируса. Поэтому сейчас мы будем иметь дело с клиническими случаями или с подозрениями на инфекцию. Лечение согласно протоколу по всем странам позволяет определенные границы. Но вакцинация должна продолжаться, ну, и мы будем дальше жить рядом с коронавирусной инфекцией», — сказала врач.



11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как «тревожный». Там заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.