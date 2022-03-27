Врач-инфекционист: штамм дельта отличается скоростью инфицирования

Инфицированный штаммом дельта, в отличие от обычного знакомого нам коронавируса, вместо одного человека будет способен заразит сразу 6-8 человек, поэтому степень передачи штамма дельта гораздо выше.
Врач-инфекционист Евгения Менжулина рассказала, что штамм коронавируса Дельта отличается не симптомами, а степенью агрессии.
Об этом рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина.
Медик также прокомментировала появление новых вариантов штамма Дельта.
Менжулина также указала на проблему с диагностикой коронавируса.
«К сожалению, в нашей стране лабораторная диагностика не на таком высоком уровне, чтобы мы проявляли и идентифицировали новые виды вируса. Поэтому сейчас мы будем иметь дело с клиническими случаями или с подозрениями на инфекцию. Лечение согласно протоколу по всем странам позволяет определенные границы. Но вакцинация должна продолжаться, ну, и мы будем дальше жить рядом с коронавирусной инфекцией», — сказала врач.
11 мая ВОЗ классифицировала вариант коронавируса B. 1.617 (Дельта), который был обнаружен в Индии, как «тревожный». Там заявили, что есть доказательства того, что этот штамм является более заразным и, вероятно, нечувствительным к антителам. Штамм Дельта вызывает более серьезные симптомы, в частности боль в животе, тошноту, рвоту, потерю аппетита, потерю слуха и боли в суставах.
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