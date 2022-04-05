Врач-инфекционист: чтоб уберечь иммунитет и органы от поражения - минимизируйте вокруг себя количество возбудителя

11:18 10 ноября Киев, Украина

Сейчас осень, и значит активный сезон распространения вирусов. Течение любого вирусного заболевания, не только коронавируса, зависит от трех главных компонентов, уверена врач-инфекционист , профессор и член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольга Голубовская



По словам доктора, течение любого инфекционного заболевания зависит от трех основных столпов.



Так, первое – это доза возбудителя: чем большая доза возбудителя попадает в организм, тем, как правило, тяжелее протекает заболевание.



Второе – это вирулентность возбудителя. То есть его агрессивность.



"Есть штаммы менее агрессивные, а есть более агрессивные. Сейчас коронавирусный сезон. Он себя как рыба в воде чувствует. Особенно с наступлением холодов. И поэтому его агрессивность, понятно, будет расти", - отметила Голубовская.



Третье – это реакция иммунитета на данный конкретный возбудитель.



"При этом заболевании – катастрофический ответ, направленный против своего организма", - сообщила инфекционист.



Таким образом, как отметила Голубовская, на сегодняшний день считается, что это дозозависимый процесс: "Чем больше вируса попадает, тем агрессивнее иммунная система на него реагирует и тем сильнее, в том числе, поражает свои органы. Вот такое своеобразное заболевание. Поэтому мы и говорим: "Минимизируйте вокруг себя количество этого возбудителя, старайтесь, чтобы его было меньше". Мы полностью в скафандр не оденемся, но надо максимально минимизировать количество этого возбудителя".