Врачи выявили необычный симптом при заражении Омикроном

10:02 19 Декабрь Киев, Украина

Ученые продолжают исследовать новый штамм коронавируса Омикрон. Изучая данные приложения ZOE Covid Symptom, и анализируя наиболее частые признаки COVID-19, было замечено, что при заболевании Омикроном пациент теряет аппетит. Это совершенно новый, необычный симптом.

В половине случаев у заболевших омикрон-штаммом чаще всего возникал насморк, повышалась утомляемость, также пациенты жаловались на частое чихание, першение в горле и головную боль.

Основной опасностью является слишком быстрое распространение заболевания омикрон-штамма. Этим обеспокоена Всемирная организация здравоохранения. На 18 декабря уже в 89 странах, в том числе и в Украине обнаружены заболевшие этим опасным штаммом.

То, что человек уже перенес коронавирус или вакцинировался, не гарантирует, что он не заразится Омикроном. Пациент, у которого впервые в Украине выявили Омикрон, ранее уже переболел коронавирусом, причем всего несколько месяцев назад.

Как заявляют ученые, риск повторного заражения при Омикрон-штамме в пять раз выше, чем при Дельте.