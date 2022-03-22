ВР приняла новое постановление. Начался всеукраинский этап в борьбе с COVID-19

09:23 29 октября Киев, Украина

Сегодня, 29 октября, Верховная Рада Украины подписала постановление, согласно которому будет организовано жесточайшее противостояние эпидемии. Владимир Зеленский становится главой штаба по борьбе с коронавирусом.