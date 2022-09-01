ВОЗ заявляет о росте смертности от коронавируса в мире на 35%

19:05 17 августа Киев, Украина

Всемирная организация здравоохранения заявляет о росте смертности от коронавируса в мире на 35%. За последнюю неделю в мире зафиксировали около 15 тысяч смертей от коронавируса

"За последние четыре недели количество зарегистрированных смертей от COVID-19 во всем мире выросло на 35%. Только за прошлую неделю 15 000 человек по всему миру скончались от COVID-19. Это совершенно неприемлемо, когда у нас есть все инструменты предотвращать инфекции и спасать жизнь", - говорится в сообщении.

Также медики отметили, что доминирующим остается штамм Омикрон, при этом его подвариант BA.5 представляет более 90% последовательностей.