ВОЗ заявила о последствиях вакцинации от Covid-19 – есть опасность «воспаления сердца»

Всемирная организация здравоохранения официально заявила о возможной связи между вакцинированием от коронавируса с использованием технологии мРНК и воспалением сердца, которое наблюдается у ряда пациентов после вакцинации. По мнению медиков опасность есть, однако преимущества от вакцины гораздо выше, чем количество заболевших.

В Глобальном консультативном комитете по безопасности вакцин (GACVS) организации здравоохранения ООН заявили, что случаи миокардита и перикардита были зарегистрированы во многих странах.

Тем не менее, преимущества вакцины против Covid-19 перевешивают риски, связанные с сокращением госпитализаций и смертей из-за инфекции. В Комитете отметили, что случаи довольно редки.

Большинство случаев миокардита и перикардита после вакцинации были «легкими» и требовали только «консервативного» лечения, хотя сейчас у некоторых пациентов наблюдаются возможные долгосрочные последствия.

Израиль был первой страной, которая сообщила о миокардите среди реципиентов вакцины после прививки.