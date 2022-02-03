ВОЗ: закрытие школ - это крайние меры

17:32 16 Сентябрь Киев, Украина

По данным ЮНИСЕФ, в разгар пандемии 1,6 миллиарда детей не ходили школы , в ВОЗ настаивают, что закрытие школ должно быть крайней мерой и не стоит спешить в принятии такого решения.

Однако последние данные показывают, что 872 миллиона детей в 51 стране по-прежнему не могут вернуться в класс. И каждая четвертая страна еще не указала дату открытия школ. Исследователи обеспокоены тем фактом, что во всем мире половина учащихся до сих пор не вернулись в классы.



В новом руководстве ВОЗ и ЮНИСЕФ по возобновлению работы школ говорится, что для обеспечения того, чтобы школы оставались открытыми, власти должны сдерживать передачу инфекции обычными методами тестирования, отслеживания больных и изоляции.



В школах должны следить, чтобы педагоги и ученики соблюдали правила гигиены. Масочный режим и соцдистанционирование. Также школам рекомендуют вводить смешанную форму обучения, чередуя удаленноую форму и очную.