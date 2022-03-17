ВОЗ: за сутки в мире рекордный прирост COVID-19 - 465,3 тысяч человек

Пандемия коронавирусной инфекции охватила весь мир безжалостной второй волной. Всплеск заболеваемости наблюдается как в Америке, так и в Европе, и в Азии. Из официальных данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки во всем мире коронавирусом заразилось рекордное число человек - 465,3 тысяч. Предыдущий максимум был зарегистрирован лишь накануне.
В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 221 898 новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка - 143 313 случаев, на третьем - Юго-Восточная Азия - 66 084.
Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тысяч, превысив 1,14 млн.
В то же время, университет Джонса Хопкинса сообщает о 42,4 млн заболевших. По его данным, более половины всех случаев COVID-19 приходится на три страны - на США - 8,5 млн заразившихся, Индию - 7,8 млн и Бразилию - 5,3 млн.
Ранее ученые установили влияние COVID-19 на умственные способности человека. Изменения в организме сравнили со старением на десять лет. Причем, чем тяжелее болел человек, тем сильнее были изменения в его интеллектуальных способностях.
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