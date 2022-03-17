ВОЗ: за сутки в мире рекордный прирост COVID-19 - 465,3 тысяч человек

08:33 25 октября Киев, Украина

Пандемия коронавирусной инфекции охватила весь мир безжалостной второй волной. Всплеск заболеваемости наблюдается как в Америке, так и в Европе, и в Азии. Из официальных данных, предоставленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), за минувшие сутки во всем мире коронавирусом заразилось рекордное число человек - 465,3 тысяч. Предыдущий максимум был зарегистрирован лишь накануне.

"Это рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 за все время пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован накануне, 23 октября: тогда за день коронавирус выявили у 423,8 тыс. человек", - говорится в опубликованной информации ВОЗ.

В Европейском регионе ВОЗ за сутки было выявлено 221 898 новых случаев COVID-19. На втором месте - Северная и Южная Америка - 143 313 случаев, на третьем - Юго-Восточная Азия - 66 084.

В десятку стран, в которых выявили больше всего инфицированных за сутки, вошли: США - 72,3 тыс. заразившихся; Индия - 53,3 тыс.; Франция - 32,4 тыс.; Бразилия - 24,8 тыс.; Великобритания - 20,5 тыс.; Испания - 19,8 тыс.; Италия - 19,1 тыс.; Россия - 16,5 тыс.; Аргентина - 16,3 тыс.; Чехия - 15,2 тыс.

Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения, количество летальных исходов выросло более чем на 6,5 тысяч, превысив 1,14 млн.

В то же время, университет Джонса Хопкинса сообщает о 42,4 млн заболевших. По его данным, более половины всех случаев COVID-19 приходится на три страны - на США - 8,5 млн заразившихся, Индию - 7,8 млн и Бразилию - 5,3 млн.

Ранее ученые установили влияние COVID-19 на умственные способности человека. Изменения в организме сравнили со старением на десять лет. Причем, чем тяжелее болел человек, тем сильнее были изменения в его интеллектуальных способностях.