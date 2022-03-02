ВОЗ ввела "новые" штаммы: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Каппа

07:25 01 Июнь Киев, Украина

Для исключения дискриминации в ВОЗ решили переименовать уже существующие британский, индийский, бразильский, южноафриканский штаммы коронавируса

Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

"ВОЗ установила простые, легкие для произношения и запоминания маркировки с использованием букв греческого алфавита для ключевых вариантов SARS-CoV-2 - вируса, вызывающего COVID-19", - указано в заявлении.

Так, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получил название Альфа, вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, стал Бетой, а бразильский P.1 - Гаммой. Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назвали Дельтой и Каппой соответственно.



Отмечается, что новая система названий создана экспертами ВОЗ во избежание дискриминации стран, в которых упомянутые штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи.