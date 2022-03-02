ВОЗ ввела "новые" штаммы: Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Каппа

Для исключения дискриминации в ВОЗ решили переименовать уже существующие британский, индийский, бразильский, южноафриканский штаммы коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.
Так, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получил название Альфа, вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, стал Бетой, а бразильский P.1 - Гаммой. Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назвали Дельтой и Каппой соответственно.
Отмечается, что новая система названий создана экспертами ВОЗ во избежание дискриминации стран, в которых упомянутые штаммы обнаружили впервые, и для упрощения употребления в речи.
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