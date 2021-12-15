ВОЗ: вакцинация от COVID-19 может начаться в следующем году

13:39 20 Июль Киев, Украина

Первые позитивные результаты исследований вакцин-кандидатов ожидаются к началу следующего года. В cлучае успеха массовая вакцинация людей начнется в конце 2021 года.

Об это сообщила замглавы ВОЗ Сумия Сваминатан.

Представительница ВОЗ напомнила, что «на данный момент более 20 вакцин проходят клинические испытания, и есть надежда, что некоторые из них сработают».



Кроме того, Сумия Сваминатан отметила - тот факт, что антитела к вирусу могут исчезать через некоторое время, не является доказательством полного отсутствия приобретенного иммунитета.



Отметим, ранее в ВОЗ рассказали, что первыми вакцину от COVID-19 могут получить медицинские работники и люди из группы риска. В приоритете будут бедные страны.