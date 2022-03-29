ВОЗ: В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии

Причиной новых массовых вспышек коронавируса по всему миру является общее несоблюдение карантинных ограничений и пренебрежение средствами дезинфекции. В этом уверена представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
Она отметила, что в апреле-июне число заражений стало снижаться из-за строгого карантина, однако "вирус никуда не ушел" и, когда жесткие ограничения снимают, заболеваемость растет. ВОЗ призывает все страны принять меры, чтобы предотвратить новые смерти, а также поддерживать мощности здравоохранения.
Вуйнович считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.
По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека.
Вуйнович считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.
По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека.
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