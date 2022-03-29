17:29 03 ноября Киев, Украина

Мелита Вуйнович. Причиной новых массовых вспышек коронавируса по всему миру является общее несоблюдение карантинных ограничений и пренебрежение средствами дезинфекции. В этом уверена представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)

"В глобальном срезе мы находимся на критическом этапе пандемии, особенно в Северном полушарии. Следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми, и некоторые страны находятся в тяжелом положении. Заболеваемость COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным", - сказала Вуйнович.

Она отметила, что в апреле-июне число заражений стало снижаться из-за строгого карантина, однако "вирус никуда не ушел" и, когда жесткие ограничения снимают, заболеваемость растет. ВОЗ призывает все страны принять меры, чтобы предотвратить новые смерти, а также поддерживать мощности здравоохранения.



Вуйнович считает, что расслабленность, потеря бдительности и отсутствие дезинфекции каждый раз будут приводить к новым вспышкам коронавируса.



По ее словам, развитие пандемии определяется принимаемыми мерами и поведением каждого человека.