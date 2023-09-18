ВОЗ требует от Китая "полного доступа" для выяснения происхождения Covid-19

10:27 18 сентября Киев, Украина

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус призвал Китай предоставить больше информации о происхождении Covid-19.
 
Об этом пишет британская газета Financial Times.
"Мы давим на Китай, чтобы тот предоставил полный доступ и просим страны поднимать этот вопрос во время их двусторонних встреч, чтобы побуждать Пекин к сотрудничеству. Мы уже письменно просили предоставить нам информацию", - сказал Гебреесус.
По его словам, организация готова направить вторую команду для исследования вопроса о происхождении Коронавируса, поскольку возникновение пандемии остается неясным после появления первых случаев заболевания почти четыре года назад.

Комментарии руководителя ВОЗ прозвучали на фоне создания все новых вакцин и роста количества случаев коронавируса. В мире уже официально закончилась пандемия Коронавируса в мае 2023 года, однако глобальный орган здравоохранения заявил, что страны должны усилить наблюдение за новым мутированным вариантом Ковида – BA.2.86 и другими субвариантами Omicron.

Мировые лидеры впервые обсудят вопросы пандемии на встречах высокого уровня во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже на этой неделе. Там будет находиться и украинский президент Владимир Зеленский.