ВОЗ требует от Китая "полного доступа" для выяснения происхождения Covid-19

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус призвал Китай предоставить больше информации о происхождении Covid-19.
Об этом пишет британская газета Financial Times.
По его словам, организация готова направить вторую команду для исследования вопроса о происхождении Коронавируса, поскольку возникновение пандемии остается неясным после появления первых случаев заболевания почти четыре года назад.
Комментарии руководителя ВОЗ прозвучали на фоне создания все новых вакцин и роста количества случаев коронавируса. В мире уже официально закончилась пандемия Коронавируса в мае 2023 года, однако глобальный орган здравоохранения заявил, что страны должны усилить наблюдение за новым мутированным вариантом Ковида – BA.2.86 и другими субвариантами Omicron.
Мировые лидеры впервые обсудят вопросы пандемии на встречах высокого уровня во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже на этой неделе. Там будет находиться и украинский президент Владимир Зеленский.
Комментарии руководителя ВОЗ прозвучали на фоне создания все новых вакцин и роста количества случаев коронавируса. В мире уже официально закончилась пандемия Коронавируса в мае 2023 года, однако глобальный орган здравоохранения заявил, что страны должны усилить наблюдение за новым мутированным вариантом Ковида – BA.2.86 и другими субвариантами Omicron.
Мировые лидеры впервые обсудят вопросы пандемии на встречах высокого уровня во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже на этой неделе. Там будет находиться и украинский президент Владимир Зеленский.
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