ВОЗ требует от Китая "полного доступа" для выяснения происхождения Covid-19

Об этом пишет британская газета Financial Times.

"Мы давим на Китай, чтобы тот предоставил полный доступ и просим страны поднимать этот вопрос во время их двусторонних встреч, чтобы побуждать Пекин к сотрудничеству. Мы уже письменно просили предоставить нам информацию", - сказал Гебреесус.