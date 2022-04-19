ВОЗ: штамм Лямбда обнаружен в 30 странах мира

15:10 20 июля Киев, Украина

ВОЗ обеспокоены распространением штамма Лямбда, на сегодняшний день он зафиксирован уже более, чем в 30 странах.

Об этом в ходе трансляции рассказала глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.



"Он (штамм "лямбда". - Ред.) циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя к этому моменту был обнаружен более чем в 30 странах", - сказала Ван Керкхове.



Эксперт отметила, что в июне ВОЗ внесла его в список штаммов, требующих внимания, и внимательно следит за его распространением. У организации есть группа, следящая за эволюцией вируса.