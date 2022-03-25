ВОЗ: штамм дельта может в течение нескольких недель начать господствовать по всей Европе

Эксперты ВОЗ выразили опасение в отношении того, что индийский штамм или штамм дельта всего за две-четыре недели может стать доминирующим во всей Европе.
Об этом пишет The Guardian.
В организации предупредили об опасности новой смертельной волны из-за штамма дельта, который выявлен уже в 92 странах. В ВОЗ назвали штамм самым заразным из всех штаммов коронавируса.
Вне Европы дельта уже бушует в Индонезии, там на днях был зафиксирован рекорд заболеваемости – более 21 тысячи новых случаев. Подобные всплески происходят по всему региону, в частности, в Таиланде и Малайзии. А также в России, где Москва уже несколько дней подряд фиксирует рекорды смертности.
Также из-за дельты правительства Австралии и Новой Зеландии усилили карантинные ограничения. А в Израиле снова ввели требование обязательного ношения защитных масок в помещениях из-за роста уровня заболеваемости в стране.
Кроме того, на прошлой неделе количество новых случаев коронавируса выросло на 25% по всей Африке.
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