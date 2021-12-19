ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию AstraZeneca

21:40 17 Март Киев, Украина

ВОЗ уверены, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и настоятельно рекомендуют продолжать вакцинацию. Сейчас комитет организации по оценке безопасности вакцин тщательно изучает последние данные о безопасности препарата AstraZeneca и, как только появятся первые результаты, они будут обнародованы.

Об этом сообщает CNBC.



"ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию… Тромбоэмболические события, как известно, происходят часто. Венозная тромбоэмболия - третье по распространенности сердечно-сосудистое заболевание в мире", - говорится в заявлении организации.



Эксперты ВОЗ также добавили, что комитет организации по оценке безопасности вакцин тщательно изучает последние данные о безопасности препарата AstraZeneca и, как только он завершит этот процесс, результаты будут обнародованы.



По данным компании AstraZeneca, на сегодня COVID-вакциной ее производства привиты 17 млн человек в ЕС и в Великобритании.



Как сообщалось, Норвегия, Дания, Австрия, а позже Нидерланды и Ирландия приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.