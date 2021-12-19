ВОЗ рекомендует ковид-вакцину Johnson&Johnson для борьбы с новыми мутациями коронавируса

13:28 18 Март Киев, Украина

ВОЗ рекомендуют ковид-вакцину Johnson&Johnson, как наиболее эффективную из существующих, в борьбе с новыми мутациями COVID-19

Об этом сообщает CGTN.

"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и продемонстрировала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту", – сказал глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Алехандро Кравиото.

По его словам, вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.



Ранее мы сообщали, что группа исследователей из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы установила, как британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса SARS-CoV-2 влияют на его заразность.