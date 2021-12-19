ВОЗ рекомендует ковид-вакцину Johnson&Johnson для борьбы с новыми мутациями коронавируса

В ВОЗ рекомендуют ковид-вакцину Johnson&Johnson, как наиболее эффективную из существующих, в борьбе с новыми мутациями COVID-19.
Об этом сообщает CGTN.
По его словам, вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.
Ранее мы сообщали, что группа исследователей из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы установила, как британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса SARS-CoV-2 влияют на его заразность.
Ранее мы сообщали, что группа исследователей из США во главе с доктором Бин Ченом из Бостонской детской больницы установила, как британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса SARS-CoV-2 влияют на его заразность.
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