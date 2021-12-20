ВОЗ проведет экстренное совещание из-за нового варианта коронавируса в ЮАР

В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529. с высоким количеством мутаций, кроме того, есть признаки того, что он распространяется быстрей, чем дельта-вариант и прежде всего, среди молодежи.
У нового варианта по меньшей мере 10 мутаций, тогда как у дельта-варианта их всего 2, у бета - 3, заявили ученые.
Глава Минздрава ЮАР Джо Паахла охарактеризовал B.1.1.529 как "вызывающий беспокойство" и являющийся причиной роста количества заболевших в стране. Кроме того новый Ковид-вариант может вызывать большую нагрузку на иммунную систему человека.
Первые случаи заражения южноафриканским Ковид-штаммом уже обнаружены в Израиле - один у находящегося на карантине и существует подозрение, что он еще у двоих. Минздрав перепроверяет результаты. Во всех трех случаях речь идет о прилетевших из-за границы. В связи с этим, уже закрыли воздушное сообщение с ЮАР.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о созыве экстренного совещания 26 ноября.
У нового варианта по меньшей мере 10 мутаций, тогда как у дельта-варианта их всего 2, у бета - 3, заявили ученые.
Глава Минздрава ЮАР Джо Паахла охарактеризовал B.1.1.529 как "вызывающий беспокойство" и являющийся причиной роста количества заболевших в стране. Кроме того новый Ковид-вариант может вызывать большую нагрузку на иммунную систему человека.
Первые случаи заражения южноафриканским Ковид-штаммом уже обнаружены в Израиле - один у находящегося на карантине и существует подозрение, что он еще у двоих. Минздрав перепроверяет результаты. Во всех трех случаях речь идет о прилетевших из-за границы. В связи с этим, уже закрыли воздушное сообщение с ЮАР.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о созыве экстренного совещания 26 ноября.
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