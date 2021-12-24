ВОЗ против повторного карантина

Всемирная организация здравоохранения изменила свою позицию относительно карантина, проведя исследования и изучив всю информацию, члены ВОЗ пришли к выводам, что мир должен отказаться от ограничительных мер.
Эпидемия коронавируса продемонстрировала некоторую сомнительность рекомендаций ВОЗ, к которым большинство стран прислушивалось и выполняло рекомендации.
Если ранее ВОЗ рекомендовала странам закрывать границы и вводит жесткий карантин для населения. То теперь главный эпидемиолог организации Марии Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и последующих волнах Covid-19.
По словам представителя организации, экономические последствия для стран куда страшнее выигрыша в медицинском плане. А закрытие школ вообще назвали "катастрофой".
Как подчеркнули медики, ношение защитных масок и соцдистанция - этого вполне достаточно, чтобы сдержать распространение вируса.
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