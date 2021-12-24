ВОЗ против повторного карантина

16:24 17 Август Киев, Украина

Всемирная организация здравоохранения изменила свою позицию относительно карантина, проведя исследования и изучив всю информацию, члены ВОЗ пришли к выводам, что мир должен отказаться от ограничительных мер. 

Эпидемия коронавируса продемонстрировала некоторую сомнительность рекомендаций ВОЗ, к которым большинство стран прислушивалось и выполняло рекомендации.

Если ранее ВОЗ рекомендовала странам закрывать границы и вводит жесткий карантин для населения. То теперь главный эпидемиолог организации Марии Ван Керкхове заявила о недопустимости карантинов при второй и последующих волнах Covid-19.

По словам представителя организации, экономические последствия для стран куда страшнее выигрыша в медицинском плане. А закрытие школ вообще назвали "катастрофой".

Как подчеркнули медики, ношение защитных масок и соцдистанция - этого вполне достаточно, чтобы сдержать распространение вируса.