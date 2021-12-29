ВОЗ продлила мировой режим ЧС из-за COVID-19

Уже восемь недель подряд растет количество заболевших COVID-19, в связи с этим Всемирная организация здравоохранения продлила режим ЧС еще на три месяца.
Об этом заявил комитет ВОЗ по ЧС, в понедельник, 19 апреля.
Пандемия "все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире", заявили эксперты ВОЗ, отметив, что "риск международного распространения" болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют "скоординированного международного ответа".
При этом на прошлой неделе коронавирусом заразились более 5,2 млн человек - заболеваемость растет восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пять недель подряд.
При этом на прошлой неделе коронавирусом заразились более 5,2 млн человек - заболеваемость растет восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пять недель подряд.
Глава ВОЗ напомнил, что миллион человек умерли от последствий заражения коронавирусом в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни.
На данный момент в мире наблюдается вызывающий тревогу рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет. По его словам, "возможно, это является результатом наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью", а также активными социальными контактами "молодых взрослых".
У мирового сообщества "имеются инструменты для того, чтобы поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они [эти инструменты] будут применяться последовательно и равноправно", напомнил Гебрейесус.
У мирового сообщества "имеются инструменты для того, чтобы поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они [эти инструменты] будут применяться последовательно и равноправно", напомнил Гебрейесус.
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