ВОЗ предостерегает страны от снятия COVID-ограничений

Поскольку несколько европейских стран смягчают или полностью отменяют ограничения, связанные с COVID-19, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает к осторожности, поскольку коронавирус продолжает распространяться.
Во вторник Дания сняла большинство своих ограничений в связи с COVID-19, включая использование масок в общественных местах или требование подтверждения вакцинации для входа в общественные места. Франция, Великобритания и другие европейские страны следуют их примеру.
На брифинге в штаб-квартире агентства в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для любой страны преждевременно сдаваться или объявлять о победе над пандемией.
Тедрос сказал, что COVID-19 остается очень заразным и смертельным, в частности из-за Омикрона. За 10 недель, прошедших с момента обнаружения варианта омикрон, было зарегистрировано почти 90 миллионов случаев, больше, чем за весь 2020 год.
На том же брифинге руководитель ВОЗ по COVID Мария Ван Керхове призвала страны проявлять осторожность в отношении снятия ограничений «всех сразу». Она предложила более постепенный процесс, потому что многие страны еще не прошли пик всплесков омикрон, а в других низкий уровень охвата вакцинацией, особенно среди уязвимых групп населения.
Глава Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан согласился с призывом к осторожному подходу и отметил, что не все страны находятся в одинаковом положении в отношении пандемии. Он сказал, что страны, которые принимают решения о более широком открытии, также должны быть уверены, что у них есть возможность закрыться так же быстро.
Райан сказал: «Важно, чтобы мы информировали сообщества и, возможно, гарантировали, что сообщества понимают, что меры, возможно, придется ввести повторно», если случаи COVID-19 возобновятся.
Во вторник Дания сняла большинство своих ограничений в связи с COVID-19, включая использование масок в общественных местах или требование подтверждения вакцинации для входа в общественные места. Франция, Великобритания и другие европейские страны следуют их примеру.
На брифинге в штаб-квартире агентства в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что для любой страны преждевременно сдаваться или объявлять о победе над пандемией.
Тедрос сказал, что COVID-19 остается очень заразным и смертельным, в частности из-за Омикрона. За 10 недель, прошедших с момента обнаружения варианта омикрон, было зарегистрировано почти 90 миллионов случаев, больше, чем за весь 2020 год.
На том же брифинге руководитель ВОЗ по COVID Мария Ван Керхове призвала страны проявлять осторожность в отношении снятия ограничений «всех сразу». Она предложила более постепенный процесс, потому что многие страны еще не прошли пик всплесков омикрон, а в других низкий уровень охвата вакцинацией, особенно среди уязвимых групп населения.
Глава Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан согласился с призывом к осторожному подходу и отметил, что не все страны находятся в одинаковом положении в отношении пандемии. Он сказал, что страны, которые принимают решения о более широком открытии, также должны быть уверены, что у них есть возможность закрыться так же быстро.
Райан сказал: «Важно, чтобы мы информировали сообщества и, возможно, гарантировали, что сообщества понимают, что меры, возможно, придется ввести повторно», если случаи COVID-19 возобновятся.
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