ВОЗ официально подтвердила смерть 1 млн человек от COVID-19 

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила один миллион летальных случаев из-за коронавируса, однако в ВОЗ считают, что количество человек намного больше.
Об этом во время брифинга заявил председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
Отметим, статистический сайт Worldometer еще 29 сентября сообщил о том, что от коронавируса в мире умерли более 1 млн человек. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 33 млн больных.
Напомним, в Украине по состоянию на 30 сентября только одна область отвечает критериям МОЗ для смягчения карантина.
Напомним, в Украине по состоянию на 30 сентября только одна область отвечает критериям МОЗ для смягчения карантина.
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