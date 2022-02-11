ВОЗ официально подтвердила смерть 1 млн человек от COVID-19 

20:27 30 Сентябрь Киев, Украина

Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила один миллион летальных случаев из-за коронавируса , однако в ВОЗ считают, что количество человек намного больше.



Об этом во время брифинга заявил председатель ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

«Вчерашний день стал мрачной вехой в нашей общей борьбе с COVID19. Реальная цифра, безусловно, выше. Тысячи людей борются за свою жизнь в больницах по всему миру», - подчеркнул он.

Отметим, статистический сайт Worldometer еще 29 сентября сообщил о том, что от коронавируса в мире умерли более 1 млн человек. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердили у более 33 млн больных.



Напомним, в Украине по состоянию на 30 сентября только одна область отвечает критериям МОЗ для смягчения карантина.