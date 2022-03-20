ВОЗ оценила эффективность COVID-вакцин против штамма Дельта

09:49 22 июня Киев, Украина

Глава техгруппы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что пока нет подтверждений, что штамм Дельта более смертельный.

Об этом сообщает ВОЗ, 21 июня.

"В отношении всех вариантов, вызывающих беспокойство, включая вариант Дельта, вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности", - сказала она, назвав этот факт очень хорошим признаком.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины. Поэтому она посоветовала всем, получившим первый укол препарата, завершить процедуру вакцинации.



Ван Керкхове также отметила, что пока нет подтверждений, что новый вариант вируса более смертельный. При этом, по ее словам, у организации недостаточно данных, чтобы делать окончательные выводы.