ВОЗ обеспокоена сообщениями о фальсификации COVID-вакцин

07:46 27 Март Киев, Украина

Для преступного мира нет границ и табу. Деньги делают не только на крови, но и на угрозе здоровью людей. Как рассказал журналистам во время брифинга глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, в Сети огромное количество предложений приобрести вакцины от коронавируса, которые являются фальсификатом. Ряд минздравов и госрегуляторов по закупке вакцин от коронавируса стали получать подозрительные предложения о поставке препаратов для инъекций.

"ВОЗ обеспокоена имеющимися у преступных группировок возможностями для эксплуатации огромного неудовлетворенного спроса в мире на вакцины от COVID-19", - отметил гендиректор.

При этом Гебрейесус сообщил, что фальсифицированная продукция продается как вакцины против COVID-19 в интернете, в частности в "Теневой сети", и что организации известно о случаях коррупции и повторном использовании пустых вакцинных ампул.

В связи с этим он призвал правительства правильно уничтожать использованные флаконы от вакцин.

"Мы призываем к безопасному применению или уничтожению использованных пустых ампул от вакцин против COVID-19, чтобы предотвратить их повторное использование преступными группами. Мы призываем также всех людей не покупать вакцины вне правительственных программ вакцинации", - сказал глава ВОЗ.

Как сообщалось, в Украине уже около 350 тысяч человек встали в очередь на вакцинацию от коронавируса через портал или мобильное приложение Дія, а также через контакт-центр МОЗ.