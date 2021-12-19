ВОЗ обеспокоена: штамм Омикрон обнаружен в 77 странах

20:00 14 Декабрь Киев, Украина

Коронавирус, похоже, не намерен отступать. Все более и более мутируя, он держит в страхе весь мир. Появлению новых мутаций, как заявляли микробиологи, способствует самолечение и низкий уровень иммунизации населения. По сообщению, поступившему сегодня, 14 декабря, от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новый штамм Омикрон выявили уже в 77 странах.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что "Омикрон распространяется темпами, которых мы не видели у каких-либо других вариантов".

Такие темпы распространения болезни могут привести к проблеме нехватки больничных коек. Лечебным учреждениям во всех странах нужно в экстренном порядке готовиться к наплыву больных. До сегодняшнего дня к Омикрон-вирусу не отнеслись с должной осторожностью, а ведь его опасность для человека еще не изучена.

"Даже если Омикрон вызывает менее тяжелое заболевание, огромное число случаев заражения может привести к перегрузке неподготовленных систем здравоохранения", - подытожил Гебрейесус.

Ранее в ВОЗ предупредили о тяжелых последствиях пандемии для всемирной системы здравоохранения. Правительствам стран рекомендовано расширить сферу медицинских услуг населению.