ВОЗ о приоритетности распределения вакцины

Приоритетность вакцинирования населения страны будут выбирать самостоятельно, однако в ВОЗ рекомендуют предоставить вакцину в первую очередь пожилым людям, медработникам и людям с сопутствующими заболеваниями.
Об этом заявил в четверг, 3 декабря, на брифинге в Копенгагене региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге.
"Страны должны решить, кто получит приоритет в вакцинации, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями", - сказал Клюге.
Известно, что днем ранее вакцину от COVID-19 от Pfizer одобрила Великобритания, обогнав весь остальной мир в стремлении как можно раньше начать самую важную программу массовой вакцинации в истории, отмечает издание.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон одобрил решение Минздрава, однако при этом высказал обеспокоенность в отношении логистики в стране с населением в 67 миллионов человек.
Что касается США и ЕС, то их регулирующие органы еще не дали своего одобрения.
"Страны должны решить, кто получит приоритет в вакцинации, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями", - сказал Клюге.
Известно, что днем ранее вакцину от COVID-19 от Pfizer одобрила Великобритания, обогнав весь остальной мир в стремлении как можно раньше начать самую важную программу массовой вакцинации в истории, отмечает издание.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон одобрил решение Минздрава, однако при этом высказал обеспокоенность в отношении логистики в стране с населением в 67 миллионов человек.
Что касается США и ЕС, то их регулирующие органы еще не дали своего одобрения.
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