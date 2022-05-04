ВОЗ о приоритетности распределения вакцины

17:16 03 декабря Киев, Украина

Приоритетность вакцинирования населения страны будут выбирать самостоятельно, однако в ВОЗ рекомендуют предоставить вакцину в первую очередь пожилым людям, медработникам и людям с сопутствующими заболеваниями.
 
Об этом заявил в четверг, 3 декабря, на брифинге в Копенгагене региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге.

"Страны должны решить, кто получит приоритет в вакцинации, хотя ВОЗ заявила, что "растет консенсус", что первыми получателями должны быть пожилые люди, медицинские работники и люди с сопутствующими заболеваниями", - сказал Клюге.

Известно, что днем ранее вакцину от COVID-19 от Pfizer одобрила Великобритания, обогнав весь остальной мир в стремлении как можно раньше начать самую важную программу массовой вакцинации в истории, отмечает издание.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон одобрил решение Минздрава, однако при этом высказал обеспокоенность в отношении логистики в стране с населением в 67 миллионов человек.

Что касается США и ЕС, то их регулирующие органы еще не дали своего одобрения.