ВОЗ: новый рекорд числа заболевших коронавирусом

09:00 13 Июль Киев, Украина

Число глобальных случаев заражения коронавирусом в воскресенье приблизилось к 13 миллионам человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье о рекордном глобальном росте числа больных коронавирусом - 230 тыс. 370 человек за 24 часа.

Число глобальных случаев заражения коронавирусом 12 июля приблизилось к 13 миллионам человек. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12,7 млн человек.

Глобальная смертность осталась стабильной - около 5 тыс. человек в день.

Согласно ежедневному отчету ВОЗ, самый большой суточный всплеск заболеваемости пришелся на Соединенные Штаты, Бразилию, Индию и Южную Африку.

Предыдущий рекорд ВОЗ по суточному приросту больных был зафиксирован 10 июля - 228 тыс. 102 человек.

За семь месяцев глобальная пандемия унесла жизни более 565 тыс. человек.