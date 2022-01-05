ВОЗ назвала причину вспышки COVID в Индии

Недостаточный уровень вакцинации, распространение заразных штаммов и массовые собрания, стали причинами вспышки COVD-19 в Индии.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию от представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию от представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.
Отмечается, что на систему здравоохранения Индии была оказана дополнительная нагрузка, потому что люди в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.
Напомним, что в Индии была выявлена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным.
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