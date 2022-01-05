ВОЗ назвала причину вспышки COVID в Индии

11:55 28 Апрель Киев, Украина





Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию от представителя Недостаточный уровень вакцинации, распространение заразных штаммов и массовые собрания, стали причинами вспышки COVD-19 в Индии.Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на информацию от представителя ВОЗ Тарика Яшаревича.

"Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту", - заявил он.

Отмечается, что на систему здравоохранения Индии была оказана дополнительная нагрузка, потому что люди в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.



Напомним, что в Индии была выявлена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным.