ВОЗ назвала индийский штамм Covid "глобальной проблемой"

12:50 11 Май Киев, Украина

class="word">ВОЗ классифицировала вариант class="word">коронавируса , впервые обнаруженный в Индии в прошлом году , как « вызывающий глобальную озабоченность ».





Об этом сообщает ВВС.



По данным ВОЗ, этот вариант уже распространился более чем в 30 странах.



Три других варианта COVID-19 - из Великобритании, Южной Африки и Бразилии - получили такое же определение.



Классификация мутации повышается с «варианта, представляющего интерес» до «варианта, вызывающего беспокойство», когда она соответствует хотя бы одному из нескольких критериев: легкая передача, более тяжелое течение заболевания, снижение нейтрализации антителами или снижение эффективности лечения и вакцинации.



В настоящее время проходят исследования для установления, не соответствует ли этот вариант коронавируса смертоносному всплеску пандемии в Индии, где уже не первую неделю переполнены больницы и крематории.