ВОЗ: найден новый метод борьбы с коронавирусом

12:14 21 Июль Киев, Украина

В ВОЗ заявили, что совершенно невозможно контролировать эпидемию коронавируса в любой стране мира, если не знать о его локализации.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебреисус заявил, что главный метод борьбы с коронавирусом – отслеживание его распространения, а не карантин.

Он пояснил, что ни одна страна в мире не может контролировать эпидемию коронавируса, если не знает о его локализации.

“Одним из ключевых инструментов является определение контактов. Ни одна страна не может контролировать у себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус… Конечно же, отслеживание контактов – это не единственный инструмент, но один из самых важных”, – пояснил глава ВОЗ.

Он добавил, что если в стране налажен механизм отслеживания контактов, то это обеспечивает возможность избежать масштабного инфицирования. В этом аспекте он считает мобильные приложения хорошим инструментом для отслеживания.

Что касается введения карантинных ограничений, а также полного локдауна, глава ВОЗ сказал, что такие методы позволяют замедлить темпы распространения вируса, но не ликвидируют его.

Гебреисус резюмировал, что COVID-19 реально остановить, даже не имея вакцины.