ВОЗ: найден новый метод борьбы с коронавирусом

В ВОЗ заявили, что совершенно невозможно контролировать эпидемию коронавируса в любой стране мира, если не знать о его локализации.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебреисус заявил, что главный метод борьбы с коронавирусом – отслеживание его распространения, а не карантин.
Он пояснил, что ни одна страна в мире не может контролировать эпидемию коронавируса, если не знает о его локализации.
Он добавил, что если в стране налажен механизм отслеживания контактов, то это обеспечивает возможность избежать масштабного инфицирования. В этом аспекте он считает мобильные приложения хорошим инструментом для отслеживания.
Что касается введения карантинных ограничений, а также полного локдауна, глава ВОЗ сказал, что такие методы позволяют замедлить темпы распространения вируса, но не ликвидируют его.
Гебреисус резюмировал, что COVID-19 реально остановить, даже не имея вакцины.
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