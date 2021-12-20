ВОЗ начнет расследование происхождения COVID-19

14:53 10 Июль Киев, Украина

Два специалиста Всемирной организации здравоохранения, в рамках расследования причин появления коронавируса, проведут 2-х недельную миссию в Пекине.



Двое экспертов в ходе своего визита должны определить "объем и сферу охвата" работы для следующего этапа миссии, который будет непосредственно нацелен на установление обстоятельств передачи вируса от животных к человеку.