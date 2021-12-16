ВОЗ: коронавирус передается по воздуху

Нельзя исключать возможность передачи COVID-19 воздушным путем в общественных местах, заявил представитель ВОЗ Бенедетта Аллегранци на брифинге в Женеве. Вирус распространяется не только через крупные капли при кашле, чихании или общении, а и через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений.

"Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение", - сказала она.

Аллегранци отметила, что появляются свидетельства передачи коронавирусной инфекции по воздуху, однако их необходимо интерпретировать. Тем не менее, нельзя исключать возможность передачи воздушным путем в общественных местах, особенно в очень специфических условиях: в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее группа из 239 ученых из 32 стран подписалась под открытым обращением, в котором утверждается, что Всемирная организация здравоохранения преуменьшает риск распространения коронавирусной болезни COVID-19 через воздух. Ученые призвали ВОЗ пересмотреть рекомендации по профилактике коронавируса.

Между тем, на минувшей неделе группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Китай для выяснения происхождения коронавируса COVID-19. По словам гендиректора организации, эта работа "приведет к пониманию того, как вирус начал распространение, и что мы можем сделать для подготовки к вспышкам болезней в будущем".