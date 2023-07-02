ВОЗ: мутация вируса - это "нормальная эволюция любого патогена", но расслабляться рано

16:00 11 февраля Киев, Украина

Новые штаммы и мутации коронавируса замедляют борьбу с пандемией и могут снизить эффективность уже существующих ковид-вакцин.

Ханс Клюге. Об этом в интервью испанской газете El Pais сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ

"Это не начало новой пандемии, но, конечно, надо быть очень бдительными", – говорит Клюге, называя мутацию вируса "нормальной эволюцией любого патогена" для адаптации к человеку.

В то же время, он предупреждает, что распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции. Это, в свою очередь, усугубит ситуацию со здравоохранением в некоторых странах.



Кроме того, мутация инфекции может повлиять на эффективность COVID-вакцин, как произошло с вакцинами от гриппа.

"Могут появиться варианты, требующие немного другой вакцины. Мы должны сохранять бдительность, потому что если у нас будет более быстрое распространение и возрастет передвижение вакцинированных людей, может вырасти смертность", – считает Клюге.

Представитель ВОЗ назвал 2021 год "еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым".



"Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят", – напомнил Ханс Клюге.