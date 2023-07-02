ВОЗ: мутация вируса - это "нормальная эволюция любого патогена", но расслабляться рано

Новые штаммы и мутации коронавируса замедляют борьбу с пандемией и могут снизить эффективность уже существующих ковид-вакцин.
Об этом в интервью испанской газете El Pais сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
В то же время, он предупреждает, что распространение новых штаммов может вызвать повторное заражение и более быстрое распространение инфекции. Это, в свою очередь, усугубит ситуацию со здравоохранением в некоторых странах.
Кроме того, мутация инфекции может повлиять на эффективность COVID-вакцин, как произошло с вакцинами от гриппа.
Представитель ВОЗ назвал 2021 год "еще одним годом COVID-19, но более управляемым, более предсказуемым".
"Пандемии никогда не длятся вечно, они приходят и уходят", – напомнил Ханс Клюге.
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