Воскресная статистика коронавируса в Украине

10:45 16 августа Киев, Украина

За воскресенье 15 августа, в Украине было выявлено 417 новых случаев заражения коронавирусом. По данным Минздрава, с начала пандемии в стране было выявлено 2 266 329 случаев инфицирования вирусом COVID-19.

При этом выздоровели за сутки 248 украинцев (всего - 2197075), а скончались 14 больных (всего - 53269). При этом в больницы с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него попали 433 человека.

Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):

Киев - 59/1342

Винницкая - 35/919

Волынская - 6/273

Днепропетровская - 19/1657

Донецк - 8/83

Житомирская - 17/320

Закарпатская - 1/332

Запорожская - 0/877

Ивано-Франковская - 25/223

Киевская - 17/1004

Кировоградская - 1/563

Луганская - 7/222

Львовская - 14/753

Николаевская - 12/581

Одесская - 47/3167

Полтавская - 7/1581

Ровенская - 5/622

Сумская - 32/62

Тернопольская - 25/1081

Харьковская - 13/1056

Херсонская - 30/552

Хмельницкая - 0/187

Черкасская - 6/726

Черновицкая - 28/408

Черниговская - 3/802

Напомним, что в Киеве приостановят вакцинацию. В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центры массовой вакцинации.