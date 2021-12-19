Волна пандемии в Европе свидетельствует об устойчивом характере вируса - эксперты

По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю в Европе зарегистрировали почти 2 миллиона случаев заражения коронавирусом – это больше, чем регион переживал за неделю с начала пандемии.
Европейский регион «возвратился в эпицентр пандемии», - цитирует Американское издание NBC News директора Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, доктора Ганса Клюге.
По данным Университета Джонса Хопкинса, рекордные ежедневные заражения более чем в 50 000 случаев наблюдаются в Германии.
Бельгия из-за роста новых случаев Ковид-19 возобновила ограничения в связи с пандемией. В частности, в стране снова требуют носить маски в общественных местах, а для входа в бары, рестораны и фитнес-клубы также нужно предъявлять специальный документ, свидетельствующий о вакцинации, отрицательном результате теста или подтверждение того, что человек недавно выздоровел от болезни.
Карантин, по крайней мере, на три недели объявили Нидерланды.
При этом уровень смертности в Европе значительно не растет, эксперты связывают это с вакцинацией части населения.
В то же время, ситуацию в странах Восточной Европе эксперты называют «подлинно катастрофической» с заболеваниями и смертностью.
По данным Унивенситета Джонса Хопкинса, за последние три недели ряд стран Восточной Европы сообщил о рекордном количестве смертей в день от Ковид-19.
В Румынии – 591 человек, в Болгарии – 334, в Латвии – 64 человека.
В Украине новый рекорд смертности был зафиксирован 8 ноября. Только за один день в стране умерло 833 человека с ковыдом, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Высокий уровень смертности в странах восточной Европы эксперты связывают с очень низким уровнем вакцинации населения в этих странах.
По меньшей мере, каждый третий житель стран Восточной Европы не доверяет здравоохранению, - такие данные опроса Европейской комиссии приводит издание Reuters.
Европейские ученые и некоторые американские соглашаются с тем, что тревожная ситуация с высокой смертностью в Европе должна стать «предупреждением» для США, где ряд штатов до сих пор имеют низкий уровень вакцинации от Ковид-19.
Ученый Венселирс в комментарии NBC News подчеркнул, что «убедить как можно больше людей вакцинироваться должно быть главным приоритетом» правительств стран.
Европейские ученые и некоторые американские соглашаются с тем, что тревожная ситуация с высокой смертностью в Европе должна стать «предупреждением» для США, где ряд штатов до сих пор имеют низкий уровень вакцинации от Ковид-19.
Ученый Венселирс в комментарии NBC News подчеркнул, что «убедить как можно больше людей вакцинироваться должно быть главным приоритетом» правительств стран.
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