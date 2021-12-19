Волна пандемии в Европе свидетельствует об устойчивом характере вируса - эксперты

16:28 15 Ноябрь Киев, Украина

По данным Всемирной организации здравоохранения, за прошедшую неделю в Европе зарегистрировали почти 2 миллиона случаев заражения коронавирусом – это больше, чем регион переживал за неделю с начала пандемии.

"Новая волна пандемии в Европе может стать предупреждением об устойчивом характере вируса", - предупреждают эксперты.

Европейский регион «возвратился в эпицентр пандемии», - цитирует Американское издание NBC News директора Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, доктора Ганса Клюге.



По данным Университета Джонса Хопкинса, рекордные ежедневные заражения более чем в 50 000 случаев наблюдаются в Германии.



Бельгия из-за роста новых случаев Ковид-19 возобновила ограничения в связи с пандемией. В частности, в стране снова требуют носить маски в общественных местах, а для входа в бары, рестораны и фитнес-клубы также нужно предъявлять специальный документ, свидетельствующий о вакцинации, отрицательном результате теста или подтверждение того, что человек недавно выздоровел от болезни.



Карантин, по крайней мере, на три недели объявили Нидерланды.



При этом уровень смертности в Европе значительно не растет, эксперты связывают это с вакцинацией части населения.



В то же время, ситуацию в странах Восточной Европе эксперты называют «подлинно катастрофической» с заболеваниями и смертностью.



По данным Унивенситета Джонса Хопкинса, за последние три недели ряд стран Восточной Европы сообщил о рекордном количестве смертей в день от Ковид-19.



В Румынии – 591 человек, в Болгарии – 334, в Латвии – 64 человека.



В Украине новый рекорд смертности был зафиксирован 8 ноября. Только за один день в стране умерло 833 человека с ковыдом, сообщает Министерство здравоохранения страны.



Высокий уровень смертности в странах восточной Европы эксперты связывают с очень низким уровнем вакцинации населения в этих странах.

«Это не из-за нехватки вакцин. Несмотря на доступ к вакцинам, этим странам не удалось убедить свое население привиться", - заявил в комментарии для NBC News Том Венселрис, биолог и биологический статист из Левенского Университета Бельгии.

По меньшей мере, каждый третий житель стран Восточной Европы не доверяет здравоохранению, - такие данные опроса Европейской комиссии приводит издание Reuters.



Европейские ученые и некоторые американские соглашаются с тем, что тревожная ситуация с высокой смертностью в Европе должна стать «предупреждением» для США, где ряд штатов до сих пор имеют низкий уровень вакцинации от Ковид-19.



Ученый Венселирс в комментарии NBC News подчеркнул, что «убедить как можно больше людей вакцинироваться должно быть главным приоритетом» правительств стран.