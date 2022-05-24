Во всем мире уже зафиксировали 76,6 миллиона случаев коронавируса

10:45 20 декабря Киев, Украина

Никогда в истории человечества не было такой пандемии, как пандемия коронавирусной инфекции, которая охватила на сегодняшний день весь мир. О размерах этой пандемии красноречиво свидетельствуют данные статистики заболеваний.

Несмотря на все достижения современной медицины, на сегодня, 20 декабря, в мире выявлено уже 76635408 случаев COVID-19, в частности 1692075 летальных. При этом выздоровели 53758431 человек.

В то же время наибольшее количество больных COVID-19 в США - там зафиксировали 18078009 случаев. Количество умерших достигло 323 404, а выздоровели 10545445 американцев.

На втором месте в мире находится Индия - там 10031659 инфицированных. Из них 145513 скончались, а 9580402 - выздоровели.

Тройку замыкает Бразилия с 7213155 больными, из которых 186356 смерти и 6222764 выздоровления.

Напомним, что ранее ученые назвали необычную способность COVID-19. Открытие может объяснить положительные тесты на коронавирусную инфекцию нового типа у переболевших.

Также эксперты ВОЗ рассказали о рисках заразиться коронавирусом через продукты. Во Всемирной организации здравоохранения считают маловероятным заражение коронавирусом через продукты.