Во Львовской области начинают открывать медучреждения для второй волны коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Украине продолжает увеличиваться. По данным на сегодняшний день, более половины койко-мест уже заняты пациентами. Кроме этого, ожидается вторая волна COVID-19.
В связи с этим Минздрав продолжает наращивать мощности по борьбе с коронавирусом, однако число больных также продолжает расти.
Во Львовской области загруженность коек в больницах первой волны уже превышает 50%, открываются медучреждения второй волны для больных коронавирусом. Об этом на брифинге в понедельник, 10 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Глава Минздрава также рассказал, как усилились мощности по борьбе с COVID-19 в стране.
Степанов сообщил, что кроме закупок на средства из госбюджета, по программе Всемирного банка совместно с Минздравом было куплено 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров.
Напомним, за минувший сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса в Украине.
Также сообщалось, что в Украине в 2,5 раза выросли темпы заражения COVID. Минздрав в очередной раз призвал украинцев относиться к эпидемии более серьезно и соблюдать карантин.
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