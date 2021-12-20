Во Львовской области начинают открывать медучреждения для второй волны коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Украине продолжает увеличиваться. По данным на сегодняшний день, более половины койко-мест уже заняты пациентами. Кроме этого, ожидается вторая волна COVID-19.

В связи с этим Минздрав продолжает наращивать мощности по борьбе с коронавирусом, однако число больных также продолжает расти.

Во Львовской области загруженность коек в больницах первой волны уже превышает 50%, открываются медучреждения второй волны для больных коронавирусом. Об этом на брифинге в понедельник, 10 августа, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Растет количество пациентов, нуждающихся в госпитализации. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек медучреждений первой волны. Мы начали открывать больницы второй волны", - сказал он.

Глава Минздрава также рассказал, как усилились мощности по борьбе с COVID-19 в стране.

"Мы продолжаем наращивать мощности. Тестирование увеличилось с 200 в день в апреле до более 15 тысяч сейчас. В больницах второй волны есть 10,237 тысяч, из них 851 реанимационных коек, 1,442 тысяч аппаратов ИВЛ. Мы существенно увеличили количество аппаратов ИВЛ, более 800 дополнительно установили. Увеличили количество коек с кислородом. Увеличиваем количество закупок средств индивидуальной защиты", - сказал он.

Степанов сообщил, что кроме закупок на средства из госбюджета, по программе Всемирного банка совместно с Минздравом было куплено 1,2 млн тест-систем и оборудование для лабцентров.

Напомним, за минувший сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса в Украине.

Также сообщалось, что в Украине в 2,5 раза выросли темпы заражения COVID. Минздрав в очередной раз призвал украинцев относиться к эпидемии более серьезно и соблюдать карантин.