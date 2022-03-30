Во Львове усиливают карантинные ограничения из-за Дельта-штамма

15:02 02 июля Киев, Украина

В связи с активным распространением штамма-Дельта, власти Львова приняли решение усилить карантин и увеличить количество вакцинаций.

Об этом в пятницу, 2 июля, сказал мэр города Андрей Садовый после заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС.



По его словам, власти активно мониторят ситуацию относительно По его словам, власти активно мониторят ситуацию относительно COVID-19 и нового штамма Дельта.

"Ситуация обостряется даже в таких странах, которые активно занимаются вакцинацией. Поэтому мы начинаем интенсивную подготовку к этому новому штамму. На сегодняшний день мы имеем 2 тысячи коек в наших коммунальных учреждениях, которые готовы принимать больных коронавирусом. Сегодня мы решили поднять эту планку до 3 тысяч, в том числе и в детской больнице. Мы обратились к главе Минздрава Виктору Ляшко, чтобы он возобновил "ковидные" пакеты для медучреждений, поскольку у нас сейчас имеет его только больница "скорой". А надо готовиться. Потому что через несколько недель ситуация может кардинально измениться", – сказал Садовый.

На заседании городской комиссии также было принято решение усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мер в заведениях питания, культуры и других и увеличить количество вакцинаций от коронавируса до 5 тысяч в день.



По данным горсовета, по состоянию на 2 июля во Львове и Львовской области подтверждено 137 503 случая инфицирования коронавирусом. Умерли 3 653 человека.