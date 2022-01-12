Во Львове от осложнений коронавируса умерла заведующая детского сада №163

В воскресенье, 30 августа, от осложнений коронавируса умерла заведующая львовского детского сада №163 на ул. Симоненко. Женщина находилась на больничном с середины июля и не контактировала ни с одним работником или посетителем сада после открытия.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
"Мы закрыли детские сады на карантин еще в марте. С тех пор по 16 июля включительно они не работали. Заведующая заболела около 10 июля, поэтому с тех пор на работу не выходила, в контакте ни с кем не находилась (ни с работниками, ни с детьми). Все это время она находилась в больнице ", — рассказала и.о. начальника управления образования Львовского горсовета Леся Васюта.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.
"Мы закрыли детские сады на карантин еще в марте. С тех пор по 16 июля включительно они не работали. Заведующая заболела около 10 июля, поэтому с тех пор на работу не выходила, в контакте ни с кем не находилась (ни с работниками, ни с детьми). Все это время она находилась в больнице ", — рассказала и.о. начальника управления образования Львовского горсовета Леся Васюта.
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