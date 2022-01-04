Во Франции обнаружили вариант коронавируса, более заразный, чем Омикрон

В Марселе (Франция) ученые Института средиземноморской инфекции (IHU) обнаружили у 12 человек новый штамм коронавируса, названный IHU.
По словам исследователей, новый штамм имеет 46 мутаций – это больше, чем у «Омикрона», что делает его более устойчивым к вакцинам.
12 жителей Марселя сдали тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показавшими «нетипичную комбинацию».
Впервые новый вариант коронавируса, который был обозначен как B.1.640.2, был обнаружен в ноябре 2021 года у человека, вернувшегося из Камеруна. Мужчина вакцинировался за 3 дня до поездки, а за день до диагноза у него появились легкие респираторные симптомы. Пока в других странах этот штамм не обнаружен, и он не обозначен как исследуемый ВОЗ вариант.
Напомним, что сейчас в мире активно распространяется обнаруженный в ноябре на юге Африки штамм коронавируса «Омикрон», который имеет 32 мутации. Благодаря такому количеству мутаций «Омикрон» распространяется очень быстро, однако вызывает более легкие симптомы, чем «Дельта». Соответственно, в последнюю неделю 2021 года произошел значительный скачок в количестве новых больных (ежедневно – более 1-1,5 млн), однако пропорционального увеличения количества смертей, причиненных коронавирусом, не наблюдается.
По словам исследователей, новый штамм имеет 46 мутаций – это больше, чем у «Омикрона», что делает его более устойчивым к вакцинам.
12 жителей Марселя сдали тесты на определение мутаций, связанных с вариантами коронавируса, показавшими «нетипичную комбинацию».
Впервые новый вариант коронавируса, который был обозначен как B.1.640.2, был обнаружен в ноябре 2021 года у человека, вернувшегося из Камеруна. Мужчина вакцинировался за 3 дня до поездки, а за день до диагноза у него появились легкие респираторные симптомы. Пока в других странах этот штамм не обнаружен, и он не обозначен как исследуемый ВОЗ вариант.
Напомним, что сейчас в мире активно распространяется обнаруженный в ноябре на юге Африки штамм коронавируса «Омикрон», который имеет 32 мутации. Благодаря такому количеству мутаций «Омикрон» распространяется очень быстро, однако вызывает более легкие симптомы, чем «Дельта». Соответственно, в последнюю неделю 2021 года произошел значительный скачок в количестве новых больных (ежедневно – более 1-1,5 млн), однако пропорционального увеличения количества смертей, причиненных коронавирусом, не наблюдается.
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