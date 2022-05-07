Виталий Кличко заверил, что в Киеве есть логистическая база для ковид-вакцины

КГГА готова провести необходимое перед началом вакцинации обучение для медперсонала, а также закупить все необходимое оборудование для проведения вакцинации.
Об этом сообщил сегодня на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, в украинской столице есть специализированное коммунальное предприятие, которое может обеспечить логистику транспортировку и хранения вакцины, а медучреждения - саму процедуру вакцинации.
Кличко подчеркнул, что при необходимости Киев готов приобрести дополнительное оборудование и провести для медработников обучение по вакцинации против коронавируса, поэтому когда вакцина появится в Украине, столица будет готова сразу начать вакцинацию.
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