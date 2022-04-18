Вирусолог: симптоматика штамма Дельта сосредоточена в желудочно-кишечном тракте

Симптоматика штамма Дельта сместилась с обоняния и вкуса на желудочно-кишечный тракт. Именно нарушения работы органов пищеварения являются симптомами инфицирования штаммом Дельта.
Об этом заявил российский вирусолог Сергей Нетесов.
По словам Нетесова, это обусловлено тем, что у вируса "немного изменилось строение рецептор-связывающего домена S-белка, а с ним и специфичность по отношению к клеткам, с которыми он взаимодействует".
"Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов", - добавил он.
Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм Дельта действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.
"Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов", - добавил он.
Вирусолог отметил, что доказанным является тот факт, что штамм Дельта действительно в больших количествах и быстрее размножается в организме заразившихся.
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