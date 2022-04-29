Виктор Ляшко: с 1 сентября коронавирусом заболели 24 496 учителей

17:59 30 ноября Киев, Украина

По состоянию наутро 30 ноября на самоизоляции находится 7,8 тыс. учителей, это вдвое больше чем учеников.



Об этом во время онлайн-брифинга заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас в Украине коронавирусном болеют 5 195 учеников. С 1 сентября заболели почти 12 тыс. учеников. Учителей пока болеет 9,6 тыс., а с 1 сентября - 24 496 учителей. На самоизоляции, из-за контакта с больным, находятся более 121 тыс. учащихся и 7,8 тыс. учителей. Всего на самоизоляции - 4 741 класс", - отметил Ляшко.

По словам главного санврача, дистанционно работает 591 школа.