Въезд в Нью-Йорк только после теста на COVID-19

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио рассказал журналистам о новых правилах въезда на территорию города Нью-Йорк. Теперь на всех въездах в мегаполис будут созданы пункты проверки на заболеваемость коронавирусом, чтоб сократить количество зараженных приезжих.
По его словам, заболевшие будут обязаны пройти 14-дневный карантин. Нарушившие это правило подвергнутся штрафу в размере до десяти тысяч долларов.
Уточняется, что контроль за въездом в город через мосты, туннели, аэропорты и железнодорожные станции будут сотрудники аппарата шерифа. Они будут выборочно останавливать автотранспорт для проверки.
Также мониторить ситуацию будут сотрудники созданной по указанию мэра еще в апреле группы по тестированию и отслеживанию распространения коронавируса. Руководитель этой группы Тед Лонг отметил, что примерно каждый пятый новый случай коронавируса в городе выявляется у людей, прибывших из других штатов.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 4,77 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 156,9 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в мире выявили 255 тысяч заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 55 тысяч больше, чем днем ранее.
Напомним, по данным ВОЗ, иммунитет к коронавирусу имеет 10% людей, что очень мало для появления коллективного иммунитета.
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