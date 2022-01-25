Великобритания отменяет требования к дорожным тестам для вакцинированных

06:04 25 Январь Киев, Украина

Британское правительство объявило в понедельник, что оно отменяет требования к тестированию на коронавирус для вакцинированных людей, прибывающих в Великобританию, и туристическая индустрия восприняла эту новость как большой шаг к нормальной жизни.



Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что для того, «чтобы показать, что Великобритания открыта для бизнеса, открыта для путешественников, вы увидите изменения, чтобы прибывающим людям больше не нужно было сдавать анализы, если они были вакцинированы дважды».



Министр транспорта Грант Шаппс сказал, что изменение вступит в силу 11 февраля, что совпадет с промежуточными каникулами для многих школьников.



«Пограничное тестирование вакцинированных путешественников изжило себя», — сказал Шаппс. «Сегодня мы освобождаем Британию».



Туристические фирмы, которые пострадали от пандемических ограничений, приветствовали этот шаг, который делает Великобританию одной из самых открытых стран в мире для международных поездок.



В настоящее время путешественники, получившие как минимум две дозы вакцины, должны пройти экспресс-тест на коронавирус в течение двух дней после прибытия в Великобританию. Те, кто не вакцинирован, сталкиваются с более строгими правилами тестирования и карантина.



Великобритания также смягчает правила для непривитых, которые должны будут пройти тесты на коронавирус до и после поездки в Великобританию, но больше не будут подвергаться карантину.



Объявление в понедельник относится к Англии. Другие части Великобритании - Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия устанавливают свою собственную политику в области общественного здравоохранения, но в целом принимают те же правила поездок, что и Англия.



Случаи коронавируса в Великобритании резко выросли в декабре из-за варианта омикрон, хотя количество госпитализаций и смертей осталось намного ниже предыдущих пиков пандемии.



В Британии от пандемии умерло более 154 000 человек, что является вторым по величине показателем в Европе после России.



Консервативное правительство Джонсона на этой неделе также отменяет требования о ношении масок и другие ограничения и полагается на вакцинацию и широкомасштабное тестирование, чтобы держать вирус под контролем.



В Великобритании зарегистрировано более 150 000 смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем в Европе после России.