Великобритания и Норвегия отменили карантин для невакцинированных от COVID-19 туристов

Великобритания и Норвегия отменили обязательный карантин для невакцинированных от COVID-19 прибывающих в эти страны туристов, сообщают их правительственные порталы.
Великобритания
Британия отменяет обязательные ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников, которые с 11 февраля 2022 г. должны будут заполнить только упрощенную анкету. В частности, там нужно указать данные о прививках против COVID-19, истории поездок и оставить контактные данные.
Невакцинированные туристы или люди, привитые вакциной, которую не признает ВОЗ, должны пройти тест на коронавирус на второй день прибытия в Великобританию, а также перед отъездом из страны.
Люди до 18 лет также не должны давать результаты COVID-тестов. Однако в случае обнаружения коронавируса все же нужно будет самоизолироваться.
Норвегия
Норвегия с 26 января 2022 года также отменяет карантин для непривитых туристов или людей, вакцинированных препаратами, которые не одобрили в ВОЗ. Однако все туристы, въезжающие на территорию Норвегии, должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, а также заполнить регистрационную анкету.
По прибытии необходимо пройти еще одно COVID-тестирование. В случае обнаружения заболевания туристу нужно будет пойти на самоизоляцию.
Великобритания
Британия отменяет обязательные ПЦР-тесты для вакцинированных путешественников, которые с 11 февраля 2022 г. должны будут заполнить только упрощенную анкету. В частности, там нужно указать данные о прививках против COVID-19, истории поездок и оставить контактные данные.
Невакцинированные туристы или люди, привитые вакциной, которую не признает ВОЗ, должны пройти тест на коронавирус на второй день прибытия в Великобританию, а также перед отъездом из страны.
Люди до 18 лет также не должны давать результаты COVID-тестов. Однако в случае обнаружения коронавируса все же нужно будет самоизолироваться.
Норвегия
Норвегия с 26 января 2022 года также отменяет карантин для непривитых туристов или людей, вакцинированных препаратами, которые не одобрили в ВОЗ. Однако все туристы, въезжающие на территорию Норвегии, должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, а также заполнить регистрационную анкету.
По прибытии необходимо пройти еще одно COVID-тестирование. В случае обнаружения заболевания туристу нужно будет пойти на самоизоляцию.
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