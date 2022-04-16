Вчера в Украине коронавирусом заразились 229 человек

В минувшую субботу коронавирусом инфицировалось 229 человек, среди них 27 детей - это больше 10% и 4 медработника.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 18 июля.
" Также за минувшие сутки: госпитализированы – 382 человека, летальных случаев – 8, выздоровели – 241 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской области (35), Винницкой области (19) и Киевской области (17).
При этом на Закарпатье и в Черниговской области не выявили новых случаев инфекции.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев – 52 726
Ситуация с COVID-19 в сутки в регионах:
м. Киев - 43 случая;
Винницкая область - 19 случаев;
Волынская область - 4 случая;
Днепропетровская область - 50 случаев;
Донецкая область - 13 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 0 случаев;
Запорожская область - 10 случаев;
Ивано-Франковская область - 6 случаев;
Киевская область - 17 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 35 случаев;
Полтавская область - 6 случаев;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 17 случаев;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 8 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 0 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Сейчас все регионы находятся в зеленой зоне.
" Также за минувшие сутки: госпитализированы – 382 человека, летальных случаев – 8, выздоровели – 241 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (50), Киеве (43), Одесской области (35), Винницкой области (19) и Киевской области (17).
При этом на Закарпатье и в Черниговской области не выявили новых случаев инфекции.
Всего за период пандемии в Украине заболело 2 244 49 человек, выздоровели 2 181 198 человек, летальных случаев – 52 726
Ситуация с COVID-19 в сутки в регионах:
м. Киев - 43 случая;
Винницкая область - 19 случаев;
Волынская область - 4 случая;
Днепропетровская область - 50 случаев;
Донецкая область - 13 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 0 случаев;
Запорожская область - 10 случаев;
Ивано-Франковская область - 6 случаев;
Киевская область - 17 случаев;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 1 случай;
Львовская область - 8 случаев;
Николаевская область - 9 случаев;
Одесская область - 35 случаев;
Полтавская область - 6 случаев;
Ровенская область - 3 случая;
Сумская область - 17 случаев;
Тернопольская область - 1 случай;
Харьковская область - 11 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 5 случаев;
Черкасская область - 8 случаев;
Черновицкая область - 5 случаев;
Черниговская область - 0 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
В Украине действует адаптивный карантин, страну поделили на зоны. Сейчас все регионы находятся в зеленой зоне.
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