Вчера в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 10 135 человек

10:27 29 июля Киев, Украина





Также в мире зафиксировано 196,710,185 случаев инфицирования, из них 659 109 только за прошедшие сутки.



От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 203 695 человек, из них 10 135 за минувшие сутки. Согласно данным исследовательского центра Worldometers , за вчерашние сутки в мире зафиксировано 10 135 смертей, вызванных коронавирусом.Также в мире зафиксировано 196,710,185 случаев инфицирования, из них 659 109 только за прошедшие сутки.От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 203 695 человек, из них 10 135 за минувшие сутки.





Побороли болезнь и вылечились 178,1 млн человек.



В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.





Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 72-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 51-ю и 8-ю позицию соответственно.