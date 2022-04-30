Вчера в мире от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 10 135 человек

Согласно данным исследовательского центра Worldometers, за вчерашние сутки в мире зафиксировано 10 135 смертей, вызванных коронавирусом.
Также в мире зафиксировано 196,710,185 случаев инфицирования, из них 659 109 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 203 695 человек, из них 10 135 за минувшие сутки.
Также в мире зафиксировано 196,710,185 случаев инфицирования, из них 659 109 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 203 695 человек, из них 10 135 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 178,1 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 72-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 15, по летальным случаям - 51-ю и 8-ю позицию соответственно.
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