Вариант Омикрона не более опасен, чем исходный штамм: ВОЗ

06:30 23 Февраль Киев, Украина

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вариант BA.2 штамма коронавируса Omicron не более опасен, чем исходный.



Основываясь на выборке людей из разных стран, «мы не видим разницы в тяжести BA.1 по сравнению с BA.2», — заявила Мария Ван Керхове, высокопоставленный сотрудник Основываясь на выборке людей из разных стран, «мы не видим разницы в тяжести BA.1 по сравнению с BA.2», — заявила Мария Ван Керхове, высокопоставленный сотрудник ВОЗ



«Таким образом, это аналогичный уровень серьезности, поскольку он связан с риском госпитализации. И это действительно важно, потому что во многих странах они имеют значительный объем обращения, как BA.1, так и BA.2», — сказала она.



Ван Керхове, возглавляющая техническую часть группы ВОЗ по реагированию на Covid-19, сообщила о выводах комитета экспертов, отслеживающих эволюцию вируса.



Их выводы станут облегчением для таких стран, как Дания, где вариант Omicron BA.2 широко распространен.



В заявлении ВОЗ говорится, что первоначальные данные свидетельствуют о том, что новый вариант BA2 «представляется более трансмиссивным, чем BA.1», и что продолжаются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, почему это так.



«Однако, как сообщается, глобальное распространение всех вариантов сокращается», — добавила она.



Согласно подсчетам, составленным во вторник на основе официальных источников, коронавирус унес жизни более 5,8 миллиона человек во всем мире.



Принимая во внимание повышенную смертность, связанную с Covid-19, по оценкам ВОЗ, реальное число погибших может быть в два-три раза выше.