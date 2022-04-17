Вакцина Johnson & Johnson от COVID: названа цена

Фармкомпания Janssen американской корпорации Johnson & Johnson, планирует к 2021 году выпустить вакцину от коронавируса, предварительная цена, озвученная компанией - 10 долларов.
Заместитель главы исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что вакцина от коронавируса будет доступной в течение следующих шести месяцев.
Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний в стране вакцины от коронавируса Johnson & Johnson.
Помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах.
Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.
Помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах.
Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии