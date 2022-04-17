Вакцина Johnson & Johnson от COVID: названа цена

13:03 20 ноября Киев, Украина

Фармкомпания Janssen американской корпорации Johnson & Johnson, планирует к 2021 году выпустить вакцину от коронавируса, предварительная цена, озвученная компанией - 10 долларов.

Заместитель главы исполнительного комитета Johnson & Johnson Хоакин Дуато заявил, что вакцина от коронавируса будет доступной в течение следующих шести месяцев.

"Мы будем стремиться гарантировать доступ к вакцине на всех территориях, цена не будет больше 10 долларов за вакцину", - уточнил он.

Испанское агентство по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями ранее разрешило проведение третьего этапа клинических испытаний в стране вакцины от коронавируса Johnson & Johnson.



Помимо Испании испытания препарата будут проведены в восьми странах.



Johnson & Johnson планирует произвести более 1 млрд доз вакцины от коронавируса к концу 2021 года.