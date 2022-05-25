"Вакцинированные и открытые": Минздрав объявил конкурс среди школ

17:35 20 августа Киев, Украина

Минздрав предложил школам, в которых 80% работников уже получили прививки от коронавируса, принять участие в конкурсе "Вакцинированные и открытые".

Об этом сообщается на Facebook-странице министерства.



Отмечается, что будут разыграны три набора, в которых по 10 компьютеров, 10 гарнитур и 10 роутеров для каждой школы-победительницы. А также еще 15 наборов - по 10 гарнитур и роутеру.



Дедлайн - 23:59 29 сентября 2021.



Результаты конкурса будут объявлены на День учителя 3 октября.